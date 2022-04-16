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В Херсонской области украинский "Корсар" уничтожил российские БМП-3 и три "Тигра"

Украинский "Корсар" уничтожил оккупантов (facebook.com/28brigade)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области противотанковый ракетный комплекс "Корсар" 28 омбр уничтожил три российских "Тигра" и одну БМП-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

Отмечается, что пока российские бронемашины горели в результате удара ВСУ, экипаж еще пытался спастись бегством. Однако, шансов выжить у них уже не было.

Также один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" отправились из временно оккупированного села в сторону базирования украинских войск.

Украинские бойцы не стали разбираться и с какой целью оккупанты ехали. Украинские профессионалы подпустили врага ближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент сделать несколько точных выстрелов.

"Благодаря ловким рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" - БМП и "Тигры" вспыхнули четырьмя яркими факелами", - говорится в сообщении.

Кроме того, остатки экипажа, которые выжили от ударов противотанковых ракет, еще попытались спастись из горящей техники, но украинские военные уничтожили их.

Украинский "Корсар" уничтожил оккупантов (facebook.com/28brigade)

Ранее мы сообщали, что ВСУ ударили по оккупантам в Токмаке, которые разгружали боеприпасы.

Также мы писали, что украинские морпехи уничтожили экипаж вражеского танка Т-72.

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Херсонская область