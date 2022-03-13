Госдепартамент – об убийстве американского журналиста: Пример неизбирательных действий войск РФ

"Мы напуганы тем, что журналисты и режиссеры – гражданские лица – были убиты и ранены в Украине силами Кремля. Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал от этого ужасного насилия", – заявил Прайс.

По его словам, убийство американца в Киевской области стало очередным примером неизбирательных действий войск РФ во вторжении в Украину. Ранее советник Байдена заявил, что США будут внимательно следить за развитием событий по убийству американского журналиста.