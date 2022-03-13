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Держдепартамент – про вбивство американського журналіста: Приклад невибіркових дій військ Росії

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Неділя 13 березня 2022 20:36
Держдепартамент – про вбивство американського журналіста: Приклад невибіркових дій військ Росії Фото: Нед Прайс (facebook.com/profile.php?id=100075915071917)
Автор: Антон Федорців

Речник Державного департаменту США Нед Прайс відреагував на загибель американського журналіста Брента Ренауда в Ірпені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter чиновника.

"Ми нажахані тим, що журналісти та режисери – цивільні особи – були вбиті та поранені в Україні силами Кремля. Ми висловлюємо співчуття всім, хто постраждав від цього жахливого насильства", – заявив Прайс.

За його словами, вбивство американця на Київщині стало черговим прикладом невибіркових дій військ РФ у вторгненні до України. Раніше радник Байдена заявив, що США будуть уважно стежити за розвитком подій щодо вбивства американського журналіста.

До слова, посли ЄС 14 березня затвердять новий пакет санкцій проти Росії.

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