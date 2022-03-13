Держдепартамент – про вбивство американського журналіста: Приклад невибіркових дій військ Росії

"Ми нажахані тим, що журналісти та режисери – цивільні особи – були вбиті та поранені в Україні силами Кремля. Ми висловлюємо співчуття всім, хто постраждав від цього жахливого насильства", – заявив Прайс.

За його словами, вбивство американця на Київщині стало черговим прикладом невибіркових дій військ РФ у вторгненні до України. Раніше радник Байдена заявив, що США будуть уважно стежити за розвитком подій щодо вбивства американського журналіста.