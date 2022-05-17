Госдеп США объявил программу сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Госдеп запустил программу "Обсерватория конфликтов", которая будет сосредоточена на сборе, анализе и распространении доказательств совершенных РФ военных преступлений во время вторжения в Украину. Эксперты проекта будут работать с открытыми данными.

"Обсерватория конфликтов" будет собирать и анализировать данные соцсетей, спутниковых снимков и других общедоступных или коммерческих источников. Вся информация будет систематизироваться для подготовки к гражданским и уголовным судебным процессам.

Собранную базу улик планируют опубликовать на платформе ConflictObservatory.org. Соединенные Штаты ожидают, что к проекту также присоединится ряд международных организаций.