UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это скотство я видел в "Минске": Зеленский пригрозил РФ отказом от переговоров по обмену

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России прекратить обмен пленными. Это произойдет, если оккупант продолжит похищать детей, чтобы, вероятно, наполнять ими обменный фонд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для российских СМИ.

По словам Зеленского, по его мнению, необязательно ожидать конца войны, чтобы организовать обмен пленными, однако, если оккупанты будут похищать детей, то все это закончится тем, что никаких переговоров с Россией Украина вести не будет.

"Потому что это скотство я видел в минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех... Мы передали списки туркам, французам, русским и СММ ОБСЕ. Все закончилось, никого они не поменяли, никаких всех на всех. Не сработало тогда", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Зеленский объяснил, почему украинские военные приняли решение остаться защищать Мариуполь.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраина