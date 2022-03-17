UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двое полицейских погибли в Киевской области. Они прикрывали эвакуацию от российских танков

Фото: Украинские полицейские (t.me/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорцив

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов поделился подробностями непростой эвакуации граждан из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сегодня".

"Во время эвакуации людей в Киевской области оккупанты обстреливали колонну из танков, двое полицейских погибли. Все спасательные операции в Киевской области происходили под огнем противника", – заявил Небитов.

Глава полиции также рассказал о состоянии дел в регионе. По его словам, в Ирпене продолжаются активные боевые действия, а город заполонили вражеские диверсанты. В Буче оккупанты совершают имущественные и насильственные преступления. Ряд сел Броварского района перешел под контроль врага.

К слову, Вооруженные силы уничтожили две российские колонны в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияКиевская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины