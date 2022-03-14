UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернигове в результате обстрела оккупантов погибли 10 человек

Автор: Антон Федорцив

В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию облпрокуратуры в Facebook.

По данным следствия, 14 марта российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова.

"Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства", – говорится в сообщении.

В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.

К слову, Харьков был обстрелян "Искандерами" с территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВторжение России в УкраинуВойна России против Украины