Бурынь и Путивль оказались в блокаде российских оккупантов

Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минобороны в Telegram.
Оперативная информация представлена на 18:00. 2 апреля стало 38-ми сутками противостояния агрессору.
"На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага", – говорится в сообщении.
Кроме того, враг проводит рейды в поселке Юрьево. Там российские захватчики пытаются организовать перепись местного населения и ищут оружие в домах украинцев.
К слову, в Донецкой области Вооруженные силы в течение нескольких часов уничтожили батальонную тактическую группу РФ.
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