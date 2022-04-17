Буданов о ядерном шантаже РФ: Успокойтесь все, это исключительно угрозы

Генерал-майор не верит, что лидер РФ решится на использование ядерного оружия. По словам Буданова, Кремль использует тему исключительно для повышения ставок.

"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – объяснил разведчик.