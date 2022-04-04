В Белом доме ожидают затягивание войны в Украине на месяцы

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сделал прогноз о продолжительности новой фазы войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Салливан предположил, что несмотря на сосредоточении на захвате Донецкой и Луганской областей полностью, Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей территории Украины. Под ее прицелом будут густонаселенные районы – Одесса, Харьков и Львов.

"В конце концов, цель России – максимально ослабить Украину", – сказал советник Байдена, добавив, что следующая фаза конфликта может затянуться на "недели или месяцы".

Кроме того, США объявят о новых санкциях против РФ на этой неделе. Ограничения согласовываются с союзниками и партнерами.