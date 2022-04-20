"Акция от Шойгу". Родственники оккупантов получили бесплатный проезд на опознание

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало приказ российского министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому родственники ликвидированных российских оккупантов получат компенсацию проезда на опознание тел.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ГУР Минобороны в Facebook.
Согласно приказу Шойгу, родственники убитых в Украине военнослужащих РФ получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Очевидно, что такое решение станет новой формой поощрения.
"Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно", – цитирует приказ военная разведка.
Между тем, на фоне потерь окружение Путина уже поставило под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он, однако, уверен в способности российского народа нести бремя к "национальному величию".
К слову, президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсонской области.
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