"Акция от Шойгу". Родственники оккупантов получили бесплатный проезд на опознание

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост ГУР Минобороны в Facebook.

Согласно приказу Шойгу, родственники убитых в Украине военнослужащих РФ получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Очевидно, что такое решение станет новой формой поощрения.

"Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно", – цитирует приказ военная разведка.

Между тем, на фоне потерь окружение Путина уже поставило под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он, однако, уверен в способности российского народа нести бремя к "национальному величию".