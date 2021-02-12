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Украина подверглась крупной кибератаке. Связана с ажиотажем вокруг COVID-вакцинации

Автор: РБК-Украина

В конце января 2021 года украинские пользователи интернета пострадали от фишинговой кибератаки. Хакеры воспользовались ажиотажем вокруг вакцинации от COVID.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Сообщается, что во время атаки на популярном хостинге создали веб-страницу, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины. Она была зарегистрирована на нескольких доменах, которые имитировали официальный moz.gov.ua.

На этой фейковой странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19. Также на ней было предложение загрузить файл с подробностями. Как выяснилось, в документ хакеры встроили вредоносный код (макрос), который при открытии запускал скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером.

Фото: инфографика СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA заблокировал фишинговые домены - moz-gov-ua.com, moz-govua.com и mozgovua.com.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут резервное хранилище государственных данных на случай кибератаки.

Также ранее хакеры распространили в сети данные об оценке COVID-вакцин в ЕС.

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Новости Украины хакерыкибератакавакцинацияCOVID-19
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