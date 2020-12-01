Биткойн побил рекорд и приближается к отметке 20 тысяч долларов

Сегодня, 1 декабря, криптовалюта биткойн (bitcoin) побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость биткоина достигала 19,9 тысяч долларов.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что котировки биткойна на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.

Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.

Курс биткойна начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, ранее мировые фондовые индексы достигли рекорда после подтверждения победы Джо Байдена на выборах президента США. В частности, уже ближе к концу ноября биткойн торговался на уровне 18,9 тысяч долларов.

Ранее также сообщалось, что французские вкладчики потеряли 31 млн евро из-за махинаций с Bitcoin. Из-за действий мошенников пострадали больше 700 человек, они, оперируя сложной терминологией о криптовалютах, убеждали инвестировать в биткойны.