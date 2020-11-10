Apple проводит третью презентацию за год: что известно о новинках

Американская компания Apple сегодня, 10 ноября, презентует новые продукты. Ожидается, что сегодня компания представит новые компьютеры Mac с собственными процессорами.
Презентация транслируется в Youtube.
Новая техника Apple будет иметь новый чип M1 собственного производства. Компания решила отказаться от процессоров Intel. Как рассказал гендиректор Apple Тим Кук, чип имеет единую архитектуру памяти и способен обрабатывать 11 триллионов операций в секунду.
Все программы Apple уже оптимизированы под чип M1.
Компания представила свою новую операционную систему MacOS Big Sur. Как обещает Apple, эта операционная система будет иметь новые протоколы защиты, а техника на Big Sur будет дольше держать заряд батареи.
Новая операционная система станет доступной с 12 ноября.
Обещают, что новый чип увеличит производительность MacBook Air. В Apple утверждают, что новый ноутбук будет втрое быстрее аналогичной модели от Windows.
В новом MacBook Air не будет кулера, поэтому работать он будет бесшумно. Ноутбук при просмотре видео будет держать заряд батареи в течение 18 часов. Цена этой новинки стартует от 999 долларов.
Apple презентовала свой портативный компьютер Mac Mini. Его производительность будет втрое выше с чипом M1. Производительность графического процессора, как утверждают в компании, в шесть раз выше, чем у модели предыдущего поколения.
На Mac Mini стартует от 699 долларов.
Компания представила MacBook Pro с чипом М1. Ноутбук также иметь новую систему охлаждения. Заряд батареи при просмотре видео будет держаться около 20 часов и 17 часов при пользовании Интернетом. Цена на MacBook Pro стартует от 1299 долларов.
Предзаказ на всю новую технику можно сделать уже сегодня. В продаже новая продукция Apple появится на следующей неделе.
Напомним, 13 октября Apple представила новые смартфоны и назвала стартовые цены на них. В частности, компания представила iPhone12 и iPhone12 mini.