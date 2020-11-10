Apple проводит третью презентацию за год: что известно о новинках

Американская компания Apple сегодня, 10 ноября, презентует новые продукты. Ожидается, что сегодня компания представит новые компьютеры Mac с собственными процессорами.

Презентация транслируется в Youtube.

Новый чип M1

Новая техника Apple будет иметь новый чип M1 собственного производства. Компания решила отказаться от процессоров Intel. Как рассказал гендиректор Apple Тим Кук, чип имеет единую архитектуру памяти и способен обрабатывать 11 триллионов операций в секунду.

Все программы Apple уже оптимизированы под чип M1.

Apple представила новую ОС

Компания представила свою новую операционную систему MacOS Big Sur. Как обещает Apple, эта операционная система будет иметь новые протоколы защиты, а техника на Big Sur будет дольше держать заряд батареи.

Новая операционная система станет доступной с 12 ноября.

Новый MacBook Air с M1

Обещают, что новый чип увеличит производительность MacBook Air. В Apple утверждают, что новый ноутбук будет втрое быстрее аналогичной модели от Windows.

В новом MacBook Air не будет кулера, поэтому работать он будет бесшумно. Ноутбук при просмотре видео будет держать заряд батареи в течение 18 часов. Цена этой новинки стартует от 999 долларов.

Портативный Mac Mini

Apple презентовала свой портативный компьютер Mac Mini. Его производительность будет втрое выше с чипом M1. Производительность графического процессора, как утверждают в компании, в шесть раз выше, чем у модели предыдущего поколения.

На Mac Mini стартует от 699 долларов.

Обновленный MacBook Pro

Компания представила MacBook Pro с чипом М1. Ноутбук также иметь новую систему охлаждения. Заряд батареи при просмотре видео будет держаться около 20 часов и 17 часов при пользовании Интернетом. Цена на MacBook Pro стартует от 1299 долларов.

Предзаказ на всю новую технику можно сделать уже сегодня. В продаже новая продукция Apple появится на следующей неделе.

Напомним, 13 октября Apple представила новые смартфоны и назвала стартовые цены на них. В частности, компания представила iPhone12 и iPhone12 mini.