Anonymous взломали почту подрядчика госкомпаний РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anonymous TV .

Хактивисты получили доступ к 645 тысячам электронных писем "Энерпреда". 432 гигабайта секретных данных Anonymous выложили в открытый доступ.

"Anonymous взломали 645 тысяч электронных писем (432 Гб) компании "Энерпред", крупнейшего производителя гидравлических инструментов в России и СНГ, которые используются в энергетике, нефтехимии, угольной, газовой и строительной сферах", – говорится в сообщении.

"Энерпред" входит в числов гигантов рынка промышленной гидравлики. Среди клиентов компании, в частности, "Башнефть", Evraz, "Газпром", МЧС России, РЖД, "Роснефть", "Русал", "Северсталь", "Татнефть", "Уралмаш", МВД России и другие.