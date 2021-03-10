"Ювентус" обыграл в овертайме "Порту", но вылетел из ЛЧ

"Порту" подходил к ответному матчу с минимальным преимуществом - первый поединок завершился 2:1 в пользу португальцев. Но уже на 19-й минуте "Порту" получил еще большее преимущество. Защитник "Юве" Демираль сфолил на Тареми в штрафной, а Оливейра уверенно переиграл Щесны с одиннадцати метров - 0:1.

Первый тайм так и завершился, но уже на старте второй 45-минутке "Ювентусу" все же удалось отыграться. На 49-й минуте Роналду скинул в штрафной мяч под удар Кьезе, а тот в одно касание отправил круглый в дальнюю "девять" - 1:1.

Спустя 5 минут заработавший пенальти для "Порту" Тареми, оставил партнеров в меньшинстве - получил вторую желтую карточку за удар после свистка. И уже через пару минут "Юве" был близок к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. Кьеза уже обыграл вратаря "Порту", но пробить по воротам как следует не сумел. Португальский клуб выручил Пепе, который значительно помешал итальянцу оформить дубль. Но все же Кьеза дубль на свой счет записал. Куадрадо подал с фланга, а итальянец метров с пяти головой вколотил мяч в сетку - 2:1.

Под конец основного времени туринцы пошли на штурм. Уже в добавленное время забил Мората, но гол отменили из-за офсайда. А спустя еще пару минут в перекладину засадил Куадрадо. Но все же основное время завершилось вничью по сумме двух матчей.

В овертайме "Ювентус" больше времени атаковал, но на 115-й минуте отличился "Порту". Оливейра низом пробил со штрафного, к чему не был готов Щесны - 2:2.

Теперь "Юве" нужно было забивать дважды. Один гол итальянцы отыграли. После углового забил Рабио - 3:2.

Но на более "Ювентус" не хватило. Победа, которая не позволила итальянцам пройти дальше.