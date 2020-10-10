Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями: правила

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии. Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила:

социальная дистанция не менее 1,5 метра;

обязательное ношение маски на территории стадиона;

проверка температуры на входе;

часто мыть и дезинфицировать руки и избегать рукопожатий;

не занимать некупленные свободные места;

избегать близкого контакта с другими зрителями;

есть и пить только находясь на своем месте;

следовать инструкциям стюардов и офицеров;

соблюдать порядок очереди на стадионе.

Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. Однако киевская власть разрешила наполнять стадионы только на 30%.

До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.