Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями: правила

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии. Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.
Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".
Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила:
Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. Однако киевская власть разрешила наполнять стадионы только на 30%.
До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.