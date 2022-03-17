Украина может напрямую попасть на Чемпионат мира "из-за ужаса, который переживает страна"

Так, по словам британского функционера, ФИФА недавно рассматривала возможность дать подопечным Александра Петракова прямую путевку на мундиаль, который состоится в Катаре, учитывая военное вторжение России.

Сам Муни, к слову, не против того, чтобы Украина без проведения стыковых матчей заняла место на ЧМ.

Болельщики сборной Украины (фото: uaf.ua)

Однако есть нюанс.

Дело в том, что ФИФА должна продумать, как в структуру турнира вписать дополнительную команду. Ведь это сделать не так и просто...

"Если говорить об Уэльсе, то было бы правильно сделать это (включить Украину). Если это возможно в плане сетки турнира. Были разговоры по поводу того, что Украине нужно дать место на ЧМ из-за ужаса, который переживает страна", - сказал Муни.

"Но есть структура турнира, и я не знаю, как включить еще одну сборную. Надеемся, что Украина все-таки сможет сыграть против Шотландии в июне", - добавил он.

Заметим, что именно Уэльс может стать потенциальным соперником сборной Украины, если наша команда все же будет играть с шотландцами и победит их.