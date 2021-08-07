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УАФ подтвердила назначение Реброва новым тренером сборной Украины по футболу

Автор: РБК-Украина

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва новым тренером сборной Украины по футболу. Его назначат 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерью Маркевича Meta-ratings.com.ua.

"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.

Также Маркевич заявил о свом решении завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.

"Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", - добавил он.

Ранее стало известно, что новым тренером сборной Украины по футболу может стать Сергей Ребров.

Он заменит Андрея Шевченко, у которого закончился пятилетний контракт.

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