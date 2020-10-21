"Шахтер" на выезде обыграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в гостях справился с "Реалом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Мадриде стадионе "Альфредо Ди Стефано" и завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме "горняки" громили соперника. Мадридский клуб доминировал на поле в первые 15 минут, в дальнейшем дончане адаптировались и перехватили инициативу. Счет отрыл Тете на 29 минуте, спустя четыре минуты Варан отличился автоголом, а на 42 минуте Соломон сделал счет разгромным.

Подопечные Зинедина Зидана начали отыгрываться во втором тайме. Модрич сократил отставание на 53 минуте, еще через шесть забил Винисиус. В добавленное время Вальверде мог спасать для "Реала" ничью, но судья после просмотра видеоповтора отменил гол из-за офсайда.

В следующем туре чемпион Украины примет итальянский "Интер", а "Реал" на выезде встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Оба матча пройдут 27 октября.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" сыграют в Лиге чемпионов против испанских команд без болельщиков.