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Сборная Украины на выезде уступила Германии в Лиге наций

Новина українською → Лейпциг, Суббота 14 ноября 2020 23:34
Сборная Украины на выезде уступила Германии в Лиге наций Фото: Германия - Украина (twitter.com/DFB_Team)
Автор: Вера Олейник

Команда Шевченко - на третьем месте группы

Сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на "Ред Булл Арена" завершилась со счетом 1:3.

Счет в игре открыл Яремчук на 12 минуте. Германия сравняла на 23 минуте усилиями Сане, а спустя 10 минут Горетцка отдал голевую передачу Вернеру, который вывел "бундестим" вперед. Во второй половине встречи Вернер оформил дубль.

Отметим, что матч с Германией пропустили полузащитники Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Накануне игры они сдали положительные тесты на коронавирус. Поэтому поединок находился под угрозой срыва. Окончательное решение о проведении приняли сегодня после новых тестов.

Украина идет на третьем месте в группе с 6 очками, немцы набрали 9 очков и вышли на первое место.

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