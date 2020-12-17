Не Месси и не Роналду. ФИФА назвала лучшего футболиста 2020 года

Нападающий "Бавари" Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На награду также претендовали капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Церемония оглашения победителей The Best прошла в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В текущем году Левандовски помог "Баварии" оформить требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов). Также поляк вместе с мюнхенской командой взял Суперкубок УЕФА. Месси не сумел завоевать ни один трофей, а Роналду выиграл лишь чемпионат Италии.

Лучшим тренером года второй год подряд был признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, лучшим вратарем в 2020 году стал голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер. Премия Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол, досталась форварду "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину.

В женском футболе звание лучшей футболистки досталось Люси Бронз ("Манчестер Сити"), лучший тренер у женщин - Сарина Вигман (сборная Нидерландов), лучший вратарь у женщин - Сара Буадди ("Лион").

А вот так выглядит команда года по версии ФИФА:

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом мира был признан Месси.

Культовое французское издание France Football из-за пандемии коронавируса отказалось присуждать награду "Золотой мяч" за 2020 год.