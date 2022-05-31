UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перес продлил контракт с "Ред Буллом"

Фото: Серхио Перес (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот Формулы-1 Серхио Перес поставил подпись под новым соглашением с командой "Ред Булл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Мексиканский гонщик продлил сотрудничество с "красными быками" до конца 2024 года. Нынешний сезон для Переса – второй в составе "Ред Булла".

Церемония подписания обновленного контракта пилота состоялась через несколько дней после победы мексиканца в Монако. Этот выигранный гран-при стал вторым для Переса за 29 гонок в составе австрийской конюшни. Правда, переговоры сторон завершились еще до Гран-при в Монте-Карло.

Карьера 32-летнего пилота в Формуле-1 стартовала в сезоне-2011. Два года он провел в "Заубере", сезон-2013 отъездил за рулем "Макларена", а дальше 7 лет подряд выступал в "Форс Индии/Рейсинг Пойнте".

Скорее всего, новый контракт Переса перечеркнет перспективы в "Ред Булле" Пьера Гасли. Французский пилот сезон-2022 проводит во второй команде "красных быков" – "Альфа Таури", но вскоре может заменить в составе "Макларена" Даниэля Риккардо.

Напомним, что пилот "Ред Булл" Перес одержал победу на Гран-при Монако.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1