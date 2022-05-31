Перес продлил контракт с "Ред Буллом"

Мексиканский гонщик продлил сотрудничество с "красными быками" до конца 2024 года. Нынешний сезон для Переса – второй в составе "Ред Булла".

Церемония подписания обновленного контракта пилота состоялась через несколько дней после победы мексиканца в Монако. Этот выигранный гран-при стал вторым для Переса за 29 гонок в составе австрийской конюшни. Правда, переговоры сторон завершились еще до Гран-при в Монте-Карло.

Карьера 32-летнего пилота в Формуле-1 стартовала в сезоне-2011. Два года он провел в "Заубере", сезон-2013 отъездил за рулем "Макларена", а дальше 7 лет подряд выступал в "Форс Индии/Рейсинг Пойнте".

Скорее всего, новый контракт Переса перечеркнет перспективы в "Ред Булле" Пьера Гасли. Французский пилот сезон-2022 проводит во второй команде "красных быков" – "Альфа Таури", но вскоре может заменить в составе "Макларена" Даниэля Риккардо.