Динамо - Барселона: что надо знать о матче 4 тура Лиги чемпионов

"Динамо" примет на своем поле "Барселону" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают преимущество каталонской команде. Поединок пройдет без зрителей.

23 ноября 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Лига чемпионов возвращается после международной паузы на матчи сборных. Команды должны провести еще три тура. Для "Динамо" в этот отрезок определится дальнейшая еврокубковая судьба. Решающим для киевлян будет все же следующий поединок, поэтому не время расслабляться.

Турнирная ситуация

Каталонцы комфортно чувствуют себя в группе, возглавляя ее с максимальными девятью набранными очками. "Динамо" по итогам трех туров набрало лишь одно очко и делит третью-четвертую строчку с "Ференцварошем". На втором месте идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков.

История встреч

Ни с кем киевляне чаще не встречались в рамках европейских клубных баталий, как с "Барселоной". Нынешнее противостояние станет для команд 12-ым. В предыдущих встречах динамовцы праздновали победу в трех поединках, однажды была зафиксирована ничья, а каталонцы были сильнее в семи матчах (разница мячей 16:20 в пользу "блаугранас").

Предыдущая игра, которая состоялась в начале ноября в рамках 3 тура, завершилась победой команды Рональда Кумана - 2:1. Несмотря на тяжелый старт на "Камп Ноу", "бело-синие" после перерыва разорвали соперника на контратаках, забив чистый гол и едва не вырвав ничью.

Кадровые потери

Обе команды, несмотря на важность поединка для каждой из них, сыграют не оптимальными составами. "Бело-синие" в последнем матче УПЛ из-за травм и коронавируса не досчитались сразу 15 футболистов. Вместе с тем накануне свою самоизоляцию завершил капитан киевлян Сергей Сидорчук. Теоретически он может помочь команде в игре против "Барсы", если игрок выпал из игрового тонуса.

В Киев не придет Лионель Месси. Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить ему и полузащитнику Френки де Йонгу отдых. Также остались в Каталонии еще четыре игрока.

Прогноз

Букмекеры считают, что фаворитом в данном противостоянии является "Барселона". Так, на победу подопечных Рональда Кумана можно поставить с коэффициентом 1,40, тогда как успех "Динамо" оценивается в 7,00, ничью эксперты оценили в 5,00.

К слову, на то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 2,10.

Где смотреть

Поединок состоится во вторник, 24 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Время начала встречи - 22:00. В прямой трансляции игру покажут телеканал "Футбол 1". Также украинские болельщики смогут посмотреть поединок на сервисах oll.tv и Megogo по предоплате.