"Боруссия" М отправила шесть безответных голов в ворота "Шахтера"

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0.

Первые четыре мяча немецкая команда забила "горнякам" в первом тайме. Счет на 8 минуте открыл Алассан Плеа, на 17 Кристоф Крамер дальним ударом увеличил преимущество своей команды. На 26 минуте Плеа оформил дубль, а в концовке первого тайма отличился Рами Бенсебайни.

После перерыва Ларс Штиндль забил пятый гол немецкого клуба. На 78 минуте Плеа оформил хет-трик и установил итоговый счет встречи.

После этого поединка "Боруссия" М свергла "Шахтер" с первого места. Немцы с пятью очками возглавили группу В, а "горняки" могут потерять и второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по изменению места работы.