UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Боруссия" М отправила шесть безответных голов в ворота "Шахтера"

Автор: Вера Олейник

Побоище в матче Лиги чемпионов

Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве без зрителей на трибунах НСК "Олимпийского" завершилась со счетом 6:0.

Самые читаемые новости

Первые четыре мяча немецкая команда забила "горнякам" в первом тайме. Счет на 8 минуте открыл Алассан Плеа, на 17 Кристоф Крамер дальним ударом увеличил преимущество своей команды. На 26 минуте Плеа оформил дубль, а в концовке первого тайма отличился Рами Бенсебайни.

После перерыва Ларс Штиндль забил пятый гол немецкого клуба. На 78 минуте Плеа оформил хет-трик и установил итоговый счет встречи.

После этого поединка "Боруссия" М свергла "Шахтер" с первого места. Немцы с пятью очками возглавили группу В, а "горняки" могут потерять и второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по изменению места работы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШахтерБоруссиягрупповой раундЛига Чемпионов