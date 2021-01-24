Зима не отступает: неделя начнется со снегопадов

С понедельника, 25 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снегопады и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода 25 января

Так, в понедельник на западе Украины ожидаются значительные снегопады. В восточных областях будет облачно и без осадков. На остальной территории страны прогнозируется мокрый снег и дождь.

В западных областях температура воздуха ночью ожидается в пределах -1 +1, а днем -1 +4. В центральных областях столбики термометров ночью покажут +2 +4, а днем +2 +7. На юге страны температура воздуха ночью опуститься до +2 +5, а днем прогреется до +6 +9. В северных областях температура воздуха ночью в пределах +1 +4, а днем + 3 +7. На востоке ночью +1 +4, а днем +4 +7.

В Киеве прогнозируются дожди. Температура воздуха ночью +2 +4, а днем +4 +6.

Погода 26 января

Во вторник в Украине похолодает, но не существенно. В западных, северных и центральных областях будет дождь со снегом, а в южных и восточных областях ожидается дождь.

На западе температура ночью -4 -1, а днем -1 +1. В центральных областях ночью - 1 +2, а днем -1 +2. На севере страны температура прогнозируется в пределах -1 +1, как ночью, так и днем. В восточных областях будет потеплее. Ночью ожидается +1 +4, а днем +2 +6. На юге существенно потеплеет, температура ночью 0 +4, а днем +3 +10.

В Киеве ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах -1 +1, как ночью, так и днем.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.

Кроме того, 25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.