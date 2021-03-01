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Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина

Новина українською → Житомир, Понедельник 01 марта 2021 12:05
Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина. Такое решение должна принять сегодня, 1 марта, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечно во время брифинга.

"Житомирская область войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - заявил Бунечно.

По его словам, в "красную" зону попадут все районы области.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили 4285 новых заражений коронавирусом. Больше всего случаев за сутки в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. При этом в зоне риска находятся еще семь областей, среди которых, в том числе, и Житомирская область.

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