Житомирскую область внесут в "красную" зону карантина. Такое решение должна принять сегодня, 1 марта, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечно во время брифинга .

"Житомирская область войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - заявил Бунечно.

По его словам, в "красную" зону попадут все районы области.