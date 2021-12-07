В Киеве вечером на дорогах ожидается гололед: водителям и пешеходам дали рекомендации

Синоптики отметили, что ухудшение погодных условий ожидаются с 20:00 7 декабря по 20:00 8 декабря. В этот период возможно образование слоя льда на проводах и деревьях диаметров до 19 мм.
Кроме того, ожидается гололед на дорогах в результате замерзания на земной поверхности дождя и мокрого снега.
В связи с ухудшением погодных условий в Департаменте муниципальной безопасности Киева призвали жителей и гостей столицы быть осторожными, при передвижении по городу, и опубликовали рекомендации, как вести себя во время гололеда.
Советы водителям
нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не рекомендуется использовать автомобили с летними шинами.
Советы пешеходам
ходить следует не спеша, слегка расслабив ноги и немного согнув их в коленях, наступать следует на всю подошву;
не держать руки в карманах - это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивание руками в такт ходьбы позволяет лучше удержать равновесие;
при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - следует попробовать быстро присесть -, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
следует быть внимательным и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
пешеходам необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части - переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.