В Киеве вечером на дорогах ожидается гололед: водителям и пешеходам дали рекомендации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Синоптики отметили, что ухудшение погодных условий ожидаются с 20:00 7 декабря по 20:00 8 декабря. В этот период возможно образование слоя льда на проводах и деревьях диаметров до 19 мм.

Кроме того, ожидается гололед на дорогах в результате замерзания на земной поверхности дождя и мокрого снега.

В связи с ухудшением погодных условий в Департаменте муниципальной безопасности Киева призвали жителей и гостей столицы быть осторожными, при передвижении по городу, и опубликовали рекомендации, как вести себя во время гололеда.

Советы водителям

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегопадом и гололедом на дорогах не рекомендуется использовать автомобили с летними шинами.

Советы пешеходам