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У Зеленского объяснили вспышку коронавируса в Крыму

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".

Как отметила представитель президента в Крыму Тамила Ташева, летом продолжали работать все курортные зоны, несмотря на пандемию.

"Действительно ситуация критическая, по словам местных жителей и врачей. Там действительно не хватает коек. Жалуются, что курортный сезон был активный. Много людей ехало из РФ. Они таким образом завозили эту болезнь", - пояснила Ташева.

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При этом она отметила, что в Крыму нехватка медучреждения была еще до пандемии, ведь сразу после оккупации часть больниц на полуострове закрыли.

"Там развернуты только несколько больниц для лечения коронавируса. Не хватает препаратов. Лечатся дома. Многие люди привезли препараты из Украины. Жалуются на качество лекарств из РФ. Также многих записывают как будто они умерли от пневмонии, а не от COVID-19. Ситуация очень сложная", - добавила Ташева.

По информации оккупационной власти, в Крыму с начала пандемии заразились коронавирусом 7790 человек.

Напомним, ранее у Зеленского заявили о гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе не хватает коек для пациентов с COVID-19.

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