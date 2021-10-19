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Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ

Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках вступления Украины в ЕС. Он считает, что нет смысла задавать вопросы, когда заранее знаешь ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

"Честно, нет смысла задавать некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю. Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера, потому что они помогают и видят прогресс в реформах. Но решение о членстве Украины в ЕС должны поддержать все страны, 27 стран должны проголосовать за это", - заявил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что отдельно общается с представителями стран ЕС.

"Мы начали в этом году готовить декларации со странами ЕС о поддержке Украины. Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Четыре подписали, еще 3 сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27", - добавил он.

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Владимир Зеленский