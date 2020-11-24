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Зеленский рассказал, кого вакцинируют от коронавируса в первую очередь

Автор: Роман Тверденко

В Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска. Среди них медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что сейчас ведется работа по увеличению количества тестов и ужесточению контроля за соблюдением карантинных мероприятий.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер", - сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны. Эту вакцину хотят купить отдельно от той, которую бесплатно получат в рамках глобального механизма COVAX.

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