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На Закарпатье трое мужчин хотели незаконно пересечь границу: один из них погиб, другой исчез

На Закарпатье мужчины хотели незаконно пересечь границу facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Самарук

На Закарпатье пограничники обнаружили трех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. В результате утонул 30-летний мужчина, а его сообщник пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Отмечается, что мужчины, увидев правоохранителей, поспешили переплыть реку Тису, которая сейчас довольно полноводная.

С этим справился один нарушитель, который живым добрался до сопредельной страны. Тело 30-летнего спутника обнаружили у румынского берега во время совместных поисковых мероприятий. В частности, судьба еще одного нарушителя границы пока неизвестна.

В ГПСУ отметили, что уже в мае пограничники Мукачевского отряда задержали около двух десятков военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

Кроме того, от начала вторжения РФ на участке зафиксировано 5 случаев гибели мужчин при попытке нелегально попасть заграницу на опасных речных или горных участках.

На Закарпатье мужчины хотели незаконно пересечь границу (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Ранее мы сообщали, что во Львове мужчина брал 7 000 долларов за незаконное пересечение границы.

Также мы писали, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек.

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Государственная пограничная службаЗакарпатье