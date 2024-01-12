Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату

Якими послугами не можна скористатися без ТЦК: список

На сьогодні чоловікам призовного віку без згоди ТЦК стає все складніше реалізовувати свої права, говорить Іван Колганов. Відтак, чоловіку без військово-облікового документа сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання.

Загалом існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:

призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці; військовозобов'язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

– військовий квиток, тимчасове посвідчення; резервісти – військовий квиток.

"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснює фахівець.

Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше роботодавцю загрожує штраф.

Фото: Під час мобілізації й воєнного стану призовники військово-облікові документи повинні вимагати при прийомі на роботу (УНІАН)

"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – додає Іван Колганов.

Протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

В яких випадках військові документи вимагатимуть в лікарнях

Також жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує, але на практиці все виявляється не так просто, зауважує адвокат.

"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – каже Іван Колганов.

За словами експерта, якщо мова йде про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.