Загрожують штрафи. Які послуги неможливо отримати без дозволу військкомату

Під час мобілізації в Україні на роботу і навчання чоловіків призовного віку мають приймати тільки якщо у них є військово-облікові документи.
Якими державними та іншими послугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК, у коментарі РБК-Україна розповідає керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов.
На сьогодні чоловікам призовного віку без згоди ТЦК стає все складніше реалізовувати свої права, говорить Іван Колганов. Відтак, чоловіку без військово-облікового документа сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання.
Загалом існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:
"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснює фахівець.
Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше роботодавцю загрожує штраф.
"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – додає Іван Колганов.
Протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.
Також жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує, але на практиці все виявляється не так просто, зауважує адвокат.
"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – каже Іван Колганов.
За словами експерта, якщо мова йде про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.
Нагадаємо, при проходженні військово-лікарських комісій можна стикнутися з деякими проблемними моментами. Це не лише черги: часом лікарі можуть неналежним чином оглядати чоловіка і пропустити певні діагнози. Юрист дав поради, як швидко пройти ВЛК мобілізованому.
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