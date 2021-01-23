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Заболеваемость снижается: в Украине свободны более 70% кроватей для COVID

Новина українською → Украина, Суббота 23 января 2021 11:37
Заболеваемость снижается: в Украине свободны более 70% кроватей для COVID Фото: врачи в больнице (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжает сокращаться заболеваемость COVID-19. По состоянию на 23 января в стране свободны более 70% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Украине заняты 28,7% кроватей для COVID. Самыми загруженными являются больницы Ивано-Франковской области - они заполнены на 40%. В Киеве заняты 30,4% кроватей.

Всего введено в стране 66 297 кроватей для пациентов с COVID.

Заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму в чуть более чем 5 раз. Это показатель сейчас составляет 204,5 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 83, самая плохая в Запорожской области - 360,3. В Киеве этот показатель составляет 305,7.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 4928 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. При этом за сутки госпитализировали 1862 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и еще 139 стран пока не начали процесс вакцинации населения от коронавируса. Идет вакцинация уже в 52 странах мира.

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