Выплаты ФОПам: в работе портала "Дія" возможны задержки из-за большой нагрузки

Сегодня в Украине начали принимать заявки от предпринимателей на получение помощи в размере 8 тысяч гривен в связи с карантином. При этом в работе портала "Дія", через который можно оставить заявку, возможны задержки из-за рекордной активности пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в действии. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в действии", - сообщили в Минцифре.

В министерстве заверили, что все желающие смогут подать заявки на получение выплат. Их прием завершится 31 декабря.

Напомним, 4 декабря Верховная рада одобрила законопроект, которым предусмотрены выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям.

Выплаты можно получить, оставив заявку на портале или через приложение "Дія". Для этого необходимо: