Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: ФОПы уже могут подавать заявки

В Украине на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать застрахованные лица, которые могут потерять доход из-за карантина. Это наемные работники, занятые на предприятиях, и физические лица - предприниматели (ФОП).

Об этом сообщает РБК-Украина.

С сегодняшнего дня Кабмин начнет принимать заявки от предпринимателей на помощи в связи с карантином. Заявление на выплату одноразовой помощи застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.

Оно заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения "Дія".

Алгоритм получения услуги на портале

Нужна квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале. Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам". "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи. Необходимо подтвердить текущее место работы. Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет. Проверить и отправить заполненное заявление. Ожидайте сообщение о зачислении выплаты в банк.

Алгоритм получения услуги в приложении "Дія"

Скачать приложение "Дія". Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ. В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи. Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет. Ожидайте уведомления об обработке заявления. Заполнение заявления.

Напомним, в правительстве заявляли, что что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.