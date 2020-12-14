ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: ФОПы уже могут подавать заявки

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 09:00
Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: ФОПы уже могут подавать заявки Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать застрахованные лица, которые могут потерять доход из-за карантина. Это наемные работники, занятые на предприятиях, и физические лица - предприниматели (ФОП).

Об этом сообщает РБК-Украина.

С сегодняшнего дня Кабмин начнет принимать заявки от предпринимателей на помощи в связи с карантином. Заявление на выплату одноразовой помощи застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.

Оно заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения "Дія".

Алгоритм получения услуги на портале

  1. Нужна квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале.
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  3. В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
  4. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
  5. Необходимо подтвердить текущее место работы.
  6. Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
  7. Проверить и отправить заполненное заявление.
  8. Ожидайте сообщение о зачислении выплаты в банк.

Алгоритм получения услуги в приложении "Дія"

  1. Скачать приложение "Дія".
  2. Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
  3. В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
  4. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
  5. Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
  6. Ожидайте уведомления об обработке заявления.
  7. Заполнение заявления.

Напомним, в правительстве заявляли, что что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика предприниматели выплаты
NEWS
В Украине 6451 новый случай коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 6451 новый случай коронавируса
DAILY
Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО