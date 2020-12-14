Выплаты по 8 тысяч гривен во время карантина: ФОПы уже могут подавать заявки
В Украине на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать застрахованные лица, которые могут потерять доход из-за карантина. Это наемные работники, занятые на предприятиях, и физические лица - предприниматели (ФОП).
Об этом сообщает РБК-Украина.
С сегодняшнего дня Кабмин начнет принимать заявки от предпринимателей на помощи в связи с карантином. Заявление на выплату одноразовой помощи застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.
Оно заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения "Дія".
Алгоритм получения услуги на портале
- Нужна квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале.
- Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
- Необходимо подтвердить текущее место работы.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
- Проверить и отправить заполненное заявление.
- Ожидайте сообщение о зачислении выплаты в банк.
Алгоритм получения услуги в приложении "Дія"
- Скачать приложение "Дія".
- Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
- В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
- Ожидайте уведомления об обработке заявления.
- Заполнение заявления.
Напомним, в правительстве заявляли, что что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.
Ранее сообщалось, что Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.