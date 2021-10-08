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Вслед за Instagram: в работе Facebook и Whatsapp произошел сбой

Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Instagram пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook и Whatsapp. Больше всего помехи наблюдаются на территории Западной Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Whatsapp наблюдаются на территории США, однако наибольшие помехи зафиксированы на территории западной Европы, особенно в Германии.

Фото: в работе Whatsapp произошел сбой (Downdetector)

Помехи в работе Facebook наблюдаются на территории западной и восточной части США. В частности, на доступ к платформе жалуются пользователи западной Европы, а именно в Польше, Германии, Великобритании, Румынии, Италии и Франции. Некоторые из регионов Украины также имеют препятствия в пользовании социальной сетью.

Фото: в работе Facebook произошел сбой (Downdetector)

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что пользователи Instagram пожаловались на работу фотоблога 8 октября.

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