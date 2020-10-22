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ВОЗ зафиксировала антирекорд по случаям COVID-19 в мире

Новина українською → Женева, Четверг 22 октября 2020 21:56
ВОЗ зафиксировала антирекорд по случаям COVID-19 в мире Фото: медики в больнице (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире. За прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте ВОЗ.

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе - 193 831.

В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев коронавируса - это наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

РБК-Украина писало об антирекорде по количеству новых случаев коронавируса в Киеве.

Добавим, если в Украине ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых больных коронавирусом, то власть будет вводить жесткий карантин.

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