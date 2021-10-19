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Когда включат отопление в Киеве: стала известна дата

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Киев, Вторник 19 октября 2021 11:54
Когда включат отопление в Киеве: стала известна дата Фото: отопление в Киеве включат 23 октября (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Отопление в Киеве для жилых домов могут включить уже 23 октября. Именно к концу недели прогнозируется снижение среднесуточной температуры до уровня, который дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура будет ниже +8 в течение трех суток подряд. Он также отметил, что Киев полностью готов к старту отопления.

"Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тысяч км, а количество жилых домов - более 11 000. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - добавил Пантелеев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у жильцов многоквартирных домов в Киеве уже есть возможность подключиться к отоплению, направив обращение теплоснабжающей компании.

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