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Почти весна. Какой будет погода в последние выходные зимы

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, ожидается с дождем и снегом в субботу и солнцем в воскресенье. Воздух местами прогреется до +11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 27 февраля

В субботу, 27 февраля, по всей стране ожидаются дожди, местами со снегом. Теплее всего завтра будет на юго-западе и в Крыму.

Так, на западе Украины завтра днем ожидается до +9, ночью также плюсовая температура - от +3 до +5 градусов. На юге страны днем также до +9, ночью - от +2 до +5, в Крыму теплее всего - днем до +11, ночью от +3 до +5.

В центральных областях Украины, а также на востоке и на севере в субботу днем и ночью от +3 до +5. В Киеве завтра днем от +4 до +6, ночью также "плюс" - от +2 до +4.

Прогноз на 28 февраля

В воскресенье, 28 февраля, температура немного опустится, но снег и дожди отступят - по всей стране ожидается солнечная погода, без осадков.

Так, в последний день зимы на западе страны днем воздух прогреется до +7, ночью ожидается небольшой "минус" - от -1 до +2. На юге страны днем до +6, ночью от 0 до +4, в Крыму днем также до +6, ночью от +2 до +4.

В центральных областях, на севере и востоке Украины в воскресенье днем до +4, ночью от -1 до +1. В Киеве в воскресенье днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первый день весны ожидается с дождями на большей части страны, теплее всего будет на юге - до +6 градусов днем.

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