Венгрия предварительно одобрила вакцину из РФ. Сийярто едет согласовывать поставки

Национальный институт фармации и продовольственного здоровья (OGYEI) Венгрии предварительно одобрил использование российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". Ожидается, что министр иностранных дел Петер Сийярто на этой неделе поедет в Москву договариваться о поставках.

Об этом сообщает местный портал index.hu.

Сообщается, что теперь осталось завершить лабораторные и другие анализы в Национальном центре общественного здоровья, после чего можно будет начинать поставки.

Согласно действующим нормам, Венгрия на свой риск имеет право проводить вакцинацию препаратом, который еще не зарегистрирован в Евросоюзе. Такие вакцины получают одобрение на экстренное применение.

Также сообщается, что представители OGYEI находятся в России и проводят инспекцию завода по производству вакцин "Спутник V". В четверг на эту вакцину выдадут фармацевтическую лицензию. Если все пойдет по плану, то министр иностранных дел Петер Сийярто в пятницу во время визита в Москву сможет обсудить детали импорта с российской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия подала заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

Также сообщалось, что документы на ее регистрацию были поданы и в Украине.