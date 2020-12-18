Вакцины, локдаун, тесты: что думает ВОЗ о ситуации в Украине (видеоинтервью)

Украине для борьбы с COVID-19 нужно улучшить отслеживание контактных лиц и отработать карантинные ограничения. А с населением нужно провести разъяснительную работу о вакцинации.

Об этом и о многом другом в интервью РБК-Украина рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Пандемия в самом разгаре

На сегодня мир все еще находится в разгаре пандемии, и страны должны повысить качество данных по ситуации с COVID-19. При этом в самой ВОЗ не знают причин высокой смертности в Бельгии (более 18 000 смертей при 615 000 заболевших).

"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии. Мы должны сосредоточиться на спасении жизней, предотвращении заболеваний и улучшении данных", - считает Клюге.

Локдаун - не лучший сценарий

Весенний локдаун в Европе сократил распространение вируса, но и нанес ущерб многим людям. Кроме того, должного внимания не уделили людям с проблемами психического здоровья и вопросам гендерного насилия.

"Мы знаем, что в любой чрезвычайной ситуации насилия в семье становится больше. Так что, если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация", - сказал Клюге и добавил, что локдаун урезал доходы многих.

О вакцине

Клюге опасается, что появление вакцины усилит социальное неравенство в мире. По его мнению, даже при глобальной солидарности многим странам сначала будет не хватать вакцины.

"А это может привести к еще большему социальному неравенству. И наш девиз: не оставлять никого без внимания", - отметил Клюге.

Он также отмечает, что навязывание вакцины может усилить сомнения в необходимости прививок. Уже сегодня ВОЗ работает с Украиной, чтобы украинцы были готовы к вакцинации.

О ситуации в Украине

Украине следует улучшать отслеживание контактных лиц и карантинные ограничения. А проведение массового тестирование возможно, если оно не будет отнимать ресурсы у традиционного ПЦР.

"Вы должны иметь возможность отследить контакты, изолировав всю цепочку, также важно то, сколько раз вы это будете делать. Потому что если вы сделаете это сегодня, то через месяц ситуация может быть другой", - добавил директор Европейского бюро ВОЗ.

Ключевые элементы в борьбе с COVID-19

Клюге настаивает на том, что ключевыми элементами в борьбе с COVID-19 остаются соблюдение рекомендаций, ношение масок, физическое дистанцирование и необходимость избегать больших скоплений людей.

При этом важной составляющей является коммуникация власти с населением.

"Вместо того чтобы указывать пальцем на людей и обвинять их, попытайтесь понять, какой подход нужен к какой группе населения", - считает он.