Вакцинированные получат привилегии. Опубликовано постановление о новом карантине

Вчера, 13 сентября, Кабмин принял изменения в карантинное постановление, сейчас оно уже опубликовано и вступит в силу через 7 дней.

Сертификат COVID

Согласно новым правилам, COVID-сертификатов будет два: “желтый” или “зеленый”. Документ будет содержать данные о вакцинации, а также об отрицательном тесте (действует 72 часа) или выздоровлении.

"Желтый" сертификат будет выдаваться после первой прививки, а “зеленый” - после второй. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

Новые правила "желтой" зоны

Школы в "желтой" зоне будут работать при условии наличия "желтого" или "зеленого" сертификатов у 80% работников.

Бизнес будет работать без ограничений, если 80% работников будут иметь “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.

Речь идет о:

массовых мероприятиях,

кинотеатрах,

театрах,

музеях,

спортзалах,

бассейнах.

Как отметили в Минздраве, конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за собственником.

"Красная" зона

Школы в "красной" зоне будут работать, если 100% работников будут имеют “зеленый” COVID-сертификат.

Также, при условии наличия ”зеленого" COVID-сертификата у всех работников и посетителей смогут работать:

массовые мероприятия, в том числе религиозные,

кинотеатры,

театры,

музеи,

развлекательные заведения,

ТРЦ,

заведения общественного питания,

рынки,

спортзалы,

бассейны.

Пересечение границы

Наличие "желтого” или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 освобождает от необходимости проходить самоизоляцию. Это касается и тех, кто прибывают с временно оккупированных территорий.

Когда карантин в Украине усилят

По данным РБК-Украина, в ближайшие дни ожидается заседание госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, решением которой вводится "желтая" зона. Как сообщил источник издания, пока речь идет лишь о переходе в "желтую" зону, поскольку оснований для "оранжевых" или "красных" зон на уровне регионов нет.

Что будет с транспортом

В "желтой" зоне введение ограничений на транспорт не предусмотрено. В "красной" зоне, по словам премьера Дениса Шмыгаля, пока не планируют закрывать транспорт. Вместе с тем, будет требование к водителям - вакцинироваться. Вакцинацию пассажиров проверять не будут, но обязательным остаются масочный режим и социальная дистанция.