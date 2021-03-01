Вакцинация в Украине: в Раде хотят заслушать Степанова

"Требую немедленного отчета Степанова на часе вопросов к правительству", - подчеркнула замглавы Рады.

По ее словам, Степанов должен ответить по поводу эффективности привезенной вакцины.

"Закупалась ли вакцина напрамую или через посредников. Министр должен озвучить, какая доказаннаяэффективность этой вакцины в процентах... Но такими темпами, как дальше она проходит (вакцинация - ред.), мне кажется, если не изменить реальное состояние вакцинации, она будет полностью провалена", - сказала нардеп.

Кроме того, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что политсила также настаивает на заслушивании Степанова на часе вопросов к правительству.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.

Как писало РБК-Украина, за субботу в Украину вакцинировали почти 100 человек.

Отметим, массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украину пока поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.