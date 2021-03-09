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Вакцинация идет не по плану: уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в день

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану. В стране на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, в Украине привили 19 118 человек.

"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем 3 тысяч", - заявил Степанов.

Министр добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".

"Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены", - добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине привили от COVID-19 чуть более тысячи человек.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация идет медленными темпами из-за небольшого количества мобильных медбригад, которые делают прививки.

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Новости Украины вакцинацияМаксим Степановвакцина от коронавируса
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