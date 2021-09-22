Даже без вакцинации: 1-4 классам и детсадам разрешили работать в любой зоне

Кабинет министров Украины разрешил начальной школе и детсадам работать в обычном режиме, несмотря на количество вакцинированного от коронавируса персонала. Разрешение касается всех зон адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.
Правительство внесло изменения в постановление №1236 о введении карантина в Украине. В обновленном тексте указано, что запрет на посещение в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1-4 классы и детсады.
До этого садикам и начальной школе разрешалось работать в "желтой" зоне лишь при условии, что по меньшей мере 80% персонала получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Для "красной" этот уровень составлял 100%. Теперь это условие не распространяется на 1-4 классы и дошкольные учреждения.
Напомним, завтра Украина перейдет в "желтую" зону карантина, а это значит, что другие учебные заведения, где менее 80% вакцинированных, перейдут на дистанционное обучение.
С другими ограничениями "желтой" зоны можно ознакомиться в материале РБК-Украина.