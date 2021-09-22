UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Даже без вакцинации: 1-4 классам и детсадам разрешили работать в любой зоне

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины разрешил начальной школе и детсадам работать в обычном режиме, несмотря на количество вакцинированного от коронавируса персонала. Разрешение касается всех зон адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Правительство внесло изменения в постановление №1236 о введении карантина в Украине. В обновленном тексте указано, что запрет на посещение в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1-4 классы и детсады.

До этого садикам и начальной школе разрешалось работать в "желтой" зоне лишь при условии, что по меньшей мере 80% персонала получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Для "красной" этот уровень составлял 100%. Теперь это условие не распространяется на 1-4 классы и дошкольные учреждения.

Напомним, завтра Украина перейдет в "желтую" зону карантина, а это значит, что другие учебные заведения, где менее 80% вакцинированных, перейдут на дистанционное обучение.

С другими ограничениями "желтой" зоны можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантиншколадетский садКоронавирусКабинет Министров Украины