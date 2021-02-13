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"В них нет смысла": Минздрав не планирует вводить иммунные паспорта

Автор: Милан Лелич

В Украине не будут разрабатывать иммунные паспорта с данными о вакцинации. Но возможна выдача справок о прививке от коронавируса.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

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Он отметил, что вводить их просто нет смысла, поскольку в ближайшее время будет ограниченный доступ к вакцинам, а когда вакцинация станет массовой, то ограничения и так будут снимать в стране.

"Сейчас их неправильно вводить, потому что очень ограничен доступ к вакцине. А позже, когда будет массовая вакцинация, уровень заболеваемости упадет, карантинные ограничения будут сниматься, значит, и "иммунный паспорт" потеряет смысл. Такая моя позиция" - сказал Ляшко.

В то же время, в Украине по желанию смогут выдавать свидетельства о вакцинации - например, если оно нужно для поездки в другую страну.

Также Ляшко рассказал, что Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Напомним, ранее сообщалось, что уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.

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