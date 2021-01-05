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Ужесточение карантина: в Киеве сообщили, какие сферы изменят работу

Новина українською → Украина, Вторник 05 января 2021 19:19
Ужесточение карантина: в Киеве сообщили, какие сферы изменят работу Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с 8 по 24 января планируется ужесточение карантина. На этот период некоторые сферы изменят свою работу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Торговля и общественное питание:

  • запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);
  • запрещается работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами);
  • запрещается работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);
  • запрещается работа непродовольственных рынков и ярмарок;
  • будут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания и разрешенной группы товаров.

Бытовое обслуживание:

  • запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения;
  • разрешается работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;
  • разрешается медицинская и ветеринарная практика;
  • разрешается деятельность АЗС (без зон питания);
  • разрешается техобслуживание и ремонт транспортных средств;
  • разрешается работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Культура, досуг, спорт:

  • запрещается проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);
  • запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​в 1,5 м;
  • запрещается работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;
  • запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);
  • разрешается проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;
  • новогодние локации: запрещаются концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т..д.

Образование:

  • запрещается посещение учебных заведений, кроме детских садов;
  • с 11 января школы и вузы будут работать в дистанционном формате. Детские сады - в обычном режиме.

Транспорт:

  • общественный транспорт будет работать. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения;
  • интервал движения общественного транспорта может быть изменено. Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.

Государственные учреждения и структуры:

  • рекомендуется перевести работу в дистанционный режим.
  • ЦНАП (центр оказания административных услуг - ред.) будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.

Напоминаем: запрещено находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 января в Украине могут пересмотреть ужесточение карантина в стране из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 5,3 тысячи новых случаев коронавируса.

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