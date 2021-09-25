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Услуги Приват24 для бизнеса будут недоступны в ночь на 26 сентября: что случилось

Автор: Дмитрий Левицкий

В ночь с 25 на 26 сентября украинцы могут столкнуться с проблемами в работе Приват24 для бизнеса. В Приватбанке говорят, что в это время будут вестись технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ПриватБанка.

"На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн-банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", - заявил пресс-секретарь.

ПриватБанк советует клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.

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ПриватБанк