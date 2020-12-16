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На улице и в маске: в ВОЗ дали рекомендации по празднованию Рождества и Нового года

Автор: Юлия Струк

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения дал рекомендации на время грядущих праздников. Организация рекомендует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сказано в сообщении на сайте регионального бюро ВОЗ.

"Собрания должны проводиться на улице, если это возможно, и участники должны носить маски и соблюдать физическую дистанцию", - указано в сообщении.

Организация советует ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию в случае, если праздник проходит в помещении. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

В ВОЗ призвали также осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые "сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе".

"Власти должны рассмотреть возможность отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения (коронавируса, - ред.) в Европе", - обратили внимание в организации.

Напомним, Европейское региональное бюро ВОЗ предупреждает о потенциальной вспышке коронавируса в начале 2021 года.

Как писало РБК-Украина, эксперты бюро проведут проверку способности учреждений пенитенциарной системы Украины бороться со вспышками коронавируса.

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